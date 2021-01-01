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Hindistan’da sıcak sac satış fiyatları ihracatın artmasına bağlı olarak sabit, Şubat ayında fiyat artışı bekleniyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları değişiklik göstermedi.

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