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Hindistan’da sıcak sac için alınan fiyat farkı arttı, ticaret zayıfladı

Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları çelik üreticilerinin yıl sonunda baz fiyatlarını artırmaları sonucu yükseldi

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