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Hindistan’da kabul görebilir yerel sıcak sac fiyatları baz fiyatlarda artış beklenmesi sonucu yükseldi

Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları, baz fiyatlar ile kabul görebilir fiyatlar arasındaki farkın kapanması sonucu güçlü seyretmeye devam etti.

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