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Hindistan’da kabul görebilir sıcak sac fiyatları baz fiyatlarının daha da artacağı beklentisiyle yükseldi

Hindistan iç piyasasında kabul görebilir sıcak sac fiyatları, üreticilerin baz fiyatlarını bu ay yine artıracağı düşünüldüğü için yükseldi.

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