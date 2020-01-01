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Hindistan’da başlıca kullanıcı endüstriler yeni soğuk sac bağlantılarını askıya aldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları yatay seyretti.

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