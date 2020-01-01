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Hindistan yerel sıcak sac piyasasında talep zayıfladığı için yeniden indirim verilmeye başlandı

Hindistan’da iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları, entegre çelik üreticilerinin ay başında baz fiyatlarını düşürmesinin ardından sabit kaldı.

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