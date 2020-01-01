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Hindistan yerel sıcak sac piyasasında alımlar halen düşük ancak üreticiler baz fiyatları artırmaya başladı

Alıcılar piyasayı değerlendirmek istediği için düşük seyreden alımlar nedeniyle, Hindistan’da kabul görebilir sıcak sac fiyatları yatay seyretti.

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