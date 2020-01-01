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Hindistan yerel sıcak sac piyasasında alıcıların baskısı fiyatları aşağı çekti

Hindistan yerel sıcak sac piyasasında ticari faaliyetler alıcıların yüksek fiyatlara direnç göstermeye devam etmesi sonucu belirgin bir şekilde azaldı

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