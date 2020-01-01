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Hindistan Vietnam’a sıcak sac satmaya devam ederken, fiyatları kademeli olarak yükseliyor

Bu haftanın sonunda Vietnam ithal sıcak sac piyasası daha da iyiye gitti ve daha yüksek fiyatlardan birkaç bağlantı gerçekleşti.

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