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Hindistan soğuk sac piyasasına yönelik beklentiler tedarik zincirinde yaşanan aksamalar sonucunda endişeli

Hindistan yerel soğuk sac piyasasında fiyatlar, üreticilerin ay başında baz fiyatlarını artırmasının ardından yüksek seviyelerde yer almaya devam etti

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