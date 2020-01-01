﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan soğuk sac piyasası indirimlerin geri çekilmesiyle birlikte güçlendi, baz fiyatlar artacak

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da entegre çelik üreticileri tarafından iç piyasaya verilen soğuk sac baz fiyatları sabit kaldı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.