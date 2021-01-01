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Hindistan sıcak sac ihracat piyasası Asya piyasasındaki düşüşler ve AB’ye yapılan satışların zayıflaması nedeniyle durgun

Hindistan sıcak sac ihracat piyasası, Asya piyasasında görülen düşüş ve Avrupa’ya yapılan satışların zayıf seyretmesi nedeniyle durgunlaştı.

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