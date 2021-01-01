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Hindistan sıcak sac fiyatlarını düşürmesinin ardından Asya ve Türkiye’ye 100.000 mt satış yaptı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint sıcak sac ihracatçıları başlıca pazarlarındaki düşük fiyatlar ve zayıf talep nedeniyle zorluk yaşadı.

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