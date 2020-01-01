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Hindistan iç piyasasında kabul görebilir sıcak sac fiyatları zayıf talep nedeniyle daha da düştü

Hindistan iç piyasasında kabul görebilir sıcak sac fiyatları durgun ticari hareketlilik nedeniyle daha da düştü.

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