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Hindistan galvanizli sac ihracat piyasası Körfezli alıcıların fiyatlara direnmesi nedeniyle yatay

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan galvanizli sac ihracat piyasası, yüksek fiyatları kabul etmeye yanaşmaması sonucunda durgun seyretti.

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