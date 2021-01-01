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Hindistan düşük karşı teklifleri kabul ederek BAE’ye yüksek tonajlı sıcak sac satışı yaptı

BAE’li sıcak sac alıcıları, tedarikçilerin hedeflediği fiyatlara kıyasla düşük karşı teklifler verme fırsatını kaçırmadı.

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