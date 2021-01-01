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Hindistan çıkışlı sıcak sac teklifleri rekabet gücünü korusa da satışlar durgun

Hindistan çıkışlı sıcak sac teklifleri, üreticilerin stok seviyelerinin yükselmesi nedeniyle rekabet gücünü korumaya devam etti.

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