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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları üreticiler ihracat yapmak istediği için hala baskı altında

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları, Asya pazarındaki alıma yönelik olumsuz ...

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