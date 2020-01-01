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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları odağın Avrupa’ya kaymasıyla 70$/mt arttı

Hint entegre çelik üreticileri ihracat fiyatlarını agresif bir şekilde artırarak 600$/mt FOB seviyesinin üzerine çıkardı.

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