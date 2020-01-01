﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları düştü, AB’li alıcılar indirim talep ediyor

Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları, çoğu ihracatçının odaklandığı AB piyasasındaki alıcılar çoğunlukla alım yapmaktan kaçındığı için düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.