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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları Avrupa’ya yapılan satışlarla 30$/mt arttı

Hint entegre çelik üreticileri, yüksek ihracat fiyatlarını sürdürerek AB pazarına odaklanmaya devam etti.

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