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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları Asya’ya yapılan satışlarda 1.000$/mt FOB’u geçmeye başladı

Hint entegre çelik üreticileri dış piyasalara verdikleri sıcak sac fiyatlarını yine artırdı ve halihazırda yüksek fiyatlardan satışlar gerçekleştirdi.

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