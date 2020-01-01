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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları alıcıların olumsuz beklentileri nedeniyle düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları 1.000$/mt FOB seviyesinin altına indi.

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