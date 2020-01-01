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Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları AB’den gelen talebin desteğiyle 700$/mt FOB’u aştı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint entegre çelik üreticileri sıcak sac fiyatlarını artırmaya devam etti.

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