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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından sabit, piyasa durgun

Hindistan’ın galvanizli sac ihracatında daha önce görülen toparlanma geçtiğimiz bir haftalık sürede tersine döndü. Tedarikçiler ...

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