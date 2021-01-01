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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları Avrupalı alıcıların görüşmelere başlamasıyla biraz daha yükseldi

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Körfez İş birliği Ülkeleri gibi başlıca pazarlardaki galvanizli sac alıcıları alımlarda ...

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