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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları Avrupa’daki talep artışı sonucu yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’dan dış piyasalara verilen galvanizli sac fiyatları artmaya devam etti.

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