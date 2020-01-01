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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları artmaya devam ediyor ancak satış hacmi sınırlı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları, AB’deki arz eksikliği nedeniyle artmaya devam etti.

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