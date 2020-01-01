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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları alıcılar fiyatlarda düzeltme beklerken sertçe yükseldi

Hindistan’da haftalardır fiyat yükselten galvanizli sac ihracatçıları bu hafta fiyatlarını 15-20$/mt daha artırarak 660-670$/mt FOB aralığına getirdi.

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