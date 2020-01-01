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Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları AB’den alımların başlamasıyla toparlanma gösterdi

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları, Çin’de çelik fiyatlarının artmaya başlamasına bağlı olarak toparlanma hareketi gösterdi.

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