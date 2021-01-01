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Hindistan çıkışlı agresif teklifler Türkiye yerel sıcak sac piyasası üzerinde baskı kuruyor

Türkiye sıcak sac piyasası, özellikle BDT’li tedarikçilerin piyasada bulunmaması nedeniyle tatil öncesinde durgun seyretti.

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