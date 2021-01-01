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Hindistan Avrupa’ya agresif sıcak sac teklifleri vermeye başladı

Tatil nedeniyle Avrupa sıcak sac piyasasında satışlar durgun seyrederken, piyasa kaynaklarından bazıları endişe duymaya başladıklarını dile getiriyor.

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