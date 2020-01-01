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< Yassı Ürünler ve Slab

Güçlü satışlar ile daha yüksek hurda fiyatları ABD’de sıcak ve soğuk sac fiyatlarını artırdı

ABD yerel yassı mamul piyasasında görülen artış grafiği hala sona ermedi ve fiyatlar geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde yine arttı.

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