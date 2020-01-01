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Fushun Special Steel paslanmaz çelik fiyatlarını 46$/mt yükseltti

Liaoning eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fushun Special Steel, 7 Şubat tarihi itibarıyla 1-3Cr13 paslanmaz çelik ...

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