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< Yassı Ürünler ve Slab

Formosa yerel sıcak sac fiyatlarında 70$/mt düşüş açıkladı

Vietnam’ın başlıca çelik üreticisi Formosa Ha Tinh, iç piyasaya verdiği yeni sıcak sac tekliflerini açıkladı. Üretici ...

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