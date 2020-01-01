﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Formosa Şubat ayı sevkiyatlı sıcak sac fiyatlarını 95$/mt artırdı, bu ay için tekrar fiyat artırabilir

Vietnam sıcak sac piyasasındaki kısıtlı arz, yerel üretici Formosa Ha Tinh’in yeni fiyatlarını 95$/mt yükseltmesine neden oldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.