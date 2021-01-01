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Formosa Ha Tinh yeni sıcak sac fiyatlarını önümüzdeki hafta duyuracak

Vietnam’ın başlıca sıcak sac üreticisi Formosa Ha Tinh, yeni yerel fiyatlarını, 20 Temmuz tarihinde duyuracağını bildirdi.

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