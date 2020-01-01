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Formosa Ha Tinh sıcak sac fiyatlarını 45$/mt artırdı, Vietnam’da talebin iyileşmesi bekleniyor

Formosa Ha Tinh bugün, 10 Mart tarihinde, iç piyasaya verdiği Mayıs teslimli sıcak sac fiyatlarını geçtiğimiz aya kıyasla 45$/mt artırdı.

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