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Fiyatların düşmesini bekleyen alıcılar nedeniyle Hindistan’ın galvanizli sac ihracatı durgun

Hint galvanizli sac ihracatçıları, güçlü seyreden sıcak sac fiyatlarının desteğiyle fiyatlarını sabit tutabilse de dış piyasalara satış yapılamadı.

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