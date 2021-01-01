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Fiyatlar nedeniyle Asya’ya satış yapmak istemeyen Hint sıcak sac ihracatçıları diğer piyasalara yöneliyor

Hint sıcak sac ihracatçıları, özellikle Vietnam olmak üzere Asya’daki geleneksel piyasalardan, en azından kısa vadede çıkmanın bir yolunu arıyor.

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