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En son yapılan fiyat artışı ABD’de levha fiyatlarını daha da yükseltecek mi?

SteelOrbis, tatillerden hemen önce ABD’de spot levha fiyatlarının 970-992$/mt fabrika çıkışı aralığında duyulduğunu bildirmişti.

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