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Düşük son kullanıcı talebi Türkiye’de sıcak sac ticaretini olumsuz etkiliyor

Bu hafta Türkiye yerel piyasasında sıcak sac talebi durgun seyretmeye devam etti ve bu durumda ağırlıklı olarak soğuk sac ve ...

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