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Düşük ithal fiyatlar Türkiye sıcak sac piyasasını olumsuz etkiliyor

yabancı tedarikçilerin Türkiye piyasasına düşük fiyatlarla girmesi, yerel üreticilerin satışlarını baltaladı.

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