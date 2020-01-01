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Düşük fiyatlı kargolar az olduğundan Vietnam sıcak sac pazarında olumsuz beklentiler azaldı

Vietnam ithal sıcak sac piyasasındaki düşüş beklentileri geçtiğimiz hafta hafifledi.

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