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Çoğu Hint üretici yurt dışına galvanizli sac teklifi vermeyi bıraktı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, çoğu Hindistan merkezli entegre çelik üreticisi dış piyasalara galvanizli sac teklifleri vermeyi bıraktı.

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