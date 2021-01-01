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< Yassı Ürünler ve Slab

Çinli üreticiler sıcak sac fiyatlarını artırdı, ihracat vergisine yönelik yeniden başlayan görüşmeler ihracatı olumsuz etkiledi

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri, yerel fiyatlardaki artış sonucunda hafifçe arttı.

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