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Çinli soğuk sac ihracatçıları fiyatlarını yükseltti ama daha çok sıcak sac satışlarına odaklandı

Çin’den dış piyasalara verilen soğuk sac fiyatları yerel fiyatlardaki artış ve yükselen vadeli sıcak sac ile spot fiyatlar sonucu yükseldi.

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