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Çinli sıcak sac üreticilerinin ihracat fiyatları iç piyasada haftalık 170$/mt düşüşün ardından önemli ölçüde düştü

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları aşağı yönlü hareketini sürdürdü ve üreticilerin fiyatlarını sertçe düşürmesiyle fiyatlardaki düşüş hızlandı.

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