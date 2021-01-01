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Çinli satıcılar Vietnam’da sıcak sac fiyatlarını artırmaya çalışıyor, alıcılar temkinli

Çinli sıcak sac ihracatçıları, iç piyasalarında sıcak sac fiyatlarının artması sonucu, Vietnam piyasasında agresif fiyat politikaları uygulamadı.

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