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Çinli levha ihracatçıları talebi canlandırmak adına fiyatlarını düşürdü ancak yerel fiyatlardaki artış ihracat fiyatlarını yukarı çekecek

31 Mayıs itibarıyla Çin’den dış piyasalara verilen levha teklifleri Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 930-950$/mt FOB aralığında duyuldu.

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